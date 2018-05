¿Fan del reggaetón? Leo Dan pide felicitar a los reguetoneros

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El género musical reggaetón es un tema polémico dentro del mundo de la música, algunas canciones tienen letras que parecen no gustarle a todo el público, el cantautor argentino Leo Dan, no piensa lo mismo, sugirió que se debe felicitar a los intérpretes que lo hacen posible, pues se han arriesgado a descubrir nuevos ritmos.

“Es una experiencia muy linda porque los jóvenes son quienes se arriesgan a descubrir nuevos ritmos, nuevas formas de baile y hay que felicitarlos”, expresó durante una conferencia de prensa en esta ciudad.

“Lo importante es que no pierdan la parte romántica que a los de 30 para arriba nos gusta, y a los de 30 para abajo nos desorienta. El reggaetón tiene lo suyo, hay reguetones que son muy buenos y muy lindos, pero hay otros que no son tan lindos ni tan buenos”, consideró el artista.

En el caso del multipremiado tema “Despacito”, que a nivel mundial popularizó el puertorriqueño Luis Fonsi a dueto con Daddy Yankee, dijo:

“Este chico (Luis Fonsi) es un bendecido porque no se puede llegar tan alto y tan lejos. Lo importante es que sigamos creyendo que existe un Dios que nos ayuda cuando le somos fieles. Quiero hacer una canción que ahora se llame ‘Apuradito’, nada más estoy buscando que alguien me haga la letra’”.

Respecto al contenido de las canciones, comentó: “me gusta eso de seamos felices los cuatro o ‘Despacito’. El reggaetón tiene lo suyo y por eso sigue sonando y gustando”.

“Los jóvenes lo disfrutan mucho, pero algún día se van a cansar del reggaetón y van a venir a la parte romántica. Me imagino que hay muchos autores que están en silencio y en cualquier momento van a sacar canciones de éxito, como un (Armando) Manzanero que ha hecho cosas maravillosas y como tanta gente”.

Este lunes Leo Dan recibió discos de Oro y Platino por altas ventas de su más reciente disco “Celebrando una leyenda”, en el que interpreta sus máximos éxitos a dueto con otros artistas. Es tal el éxito alcanzado que asegura no creérsela.

“Estoy muy sorprendido por lo que está pasando. Nunca me había sucedió que en los aeropuertos me pararan los niños, jovencitas y hombres mayores para hablarme del disco y de las canciones que toda mi vida he interpretado. Esta vez no sé qué le han hecho al disco que ha respondido de esta manera y va a seguir”, comentó.

Tras resaltar sentirse privilegiado por vender discos en una época en la que poco se vende el material físico, indicó que los artistas con los que canta a dueto eligieron el tema a su gusto y considera que a todos les vino bien.

“Únicamente tuvimos problema con Vicente Fernández porque él ya se había retirado, pero le gustó el proyecto. El otro día me llamó para decirme que estaba contento, que sabía de los resultados y pues yo opinó que cualquier proyecto con Vicente es un éxito, lo mismo que con Palito Ortega o Pedrito Fernández”.

Reveló que también anhelaba cantar con Marco Antonio Solís “El Buki”, pero salía muy caro traerlo de donde estaba. “Pero cuando estemos cerca cantaremos juntos”. O si no, dijo, para su siguiente material, que anhela sea con letras inéditas, pues tiene muchas y a diario sigue añadiendo.