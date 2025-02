‘Capitán América: Un Nuevo Mundo’ recauda 12 mdd en taquillas

La más reciente entrega del Universo Cinematográfico de Marvel, ‘Capitán América: Un Nuevo Mundo’, debuta este fin de semana con 12 millones de dólares y grandes expectativas.

Las proyecciones indican que la cuarta película en solitario del Capitán América podría generar entre 80 y 85 millones de dólares durante el fin de semana regular y alcanzar entre 90 y 95 millones gracias al feriado del Día de los Presidentes.

A nivel internacional, se estima que la recaudación llegue a los 110 millones de dólares, aunque enfrentará competencia directa con ‘Ne Zha 2’, un éxito en China que ya ha superado los 1.000 millones de dólares, y con ‘Bridget Jones: Mad About the Boy’, que se estrenará en cines en el extranjero y en Peacock dentro de Estados Unidos.

