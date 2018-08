Captan a Ben Affleck con modelo Shauna Sexton

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Ben Affleck fue captado celebrando su cumpleaños número 46 con una mujer "misteriosa" en Nobu en Malibu.

De acuerdo con Info Siete, la estrella de la Liga de la Justicia fue visto con la señorita de Playboy de mayo 2018 Shauna Sexton de acuerdo con TMZ.

Mientras Ben se adelantaba y fumaba un cigarrillo, Sexton mantuvo el paso con un vestido en color piel que combinaba con zapatos negros.

La joven de 22 años de edad siempre presume en las redes sociales su carrera como modelo escasamente vestida, además de su trabajo con animales como veterinaria.

"Comencé en este campo cuando tenía alrededor de 16 años", Sexton le dijo a Playboy. "Después de mi primera experiencia en cirugía me di cuenta de que trabajar a toda velocidad y bajo presión es para mí. Todo lo que requiere que me mueva rápido y libremente es intrigante. Me encanta la cirugía más que nada ", confesó.

En ese momento, la modelo de la famosa revista del conejito, Sexton le dijo a la publicación que estaba "muy soltera" y que estaba buscando a alguien con una "fuerte cabeza sobre sus hombros".

"Quiero a alguien que sea capaz de transigir pero que no se quede corto", dijo. "Aprecio a las personas que son las formas más auténticas de sí mismas y brutalmente honestas acerca de quiénes son".

Aunque todavía no se les ha relacionado sentimentalmente podría haber algo más que una amistad por lo bien que se llevan. Actualmente el actor norteamericano está soltero pero está enfocado en otros proyectos cinematográficos que lo llenen de satisfacción, ya que no le fue bien en la entrega de La Liga de la Justicia; querrá realzar su carrera actoral.