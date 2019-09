Captan a Tania Ruiz vestida de novia ¿para boda con Peña?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tania Ruiz vuelve a dar de qué hablar, la modelo fue captada en las calles de la Ciudad de México luciendo un hermoso vestido blanco: "como novia". Aunque esta aparición fue hecha como parte de una campaña publicitaria, se da después del surgimiento de varios rumores en torno a una posible con el ex presidente Enrique Peña Nieto en diciembre próximo.

De acuerdo a Infobae, en Ventaneando, la modelo explicó en breve entrevista, que participa en una campaña de productos de belleza hechos con diamantes y diversos minerales.

También te puede interesar: Peña Nieto y Tania Ruiz piden 'ayuda' a turistas para tomarse fotos

"Estamos trabajando, estamos haciendo una campaña y ahorita nos salimos al exterior", detalló la joven empresaria.

Tania Ruiz dijo estar feliz con el romance que tiene con el ex presidente Enrique Peña Nieto, pero reiteró que por el momento no tienen planes de contraer matrimonio.

Ante las cámaras del programa de espectáculos, la modelo volvió a desmentir los rumores de una boda: "No hay. Aunque me vean ahorita como una novia, no hay. Esto es para una campaña".

En su cuenta de Instagram, Tania publicó algunas imágenes donde lució algunos diseños y apareció con ya con el producto que ahora promociona.

"Próximamente!!! Nueva campaña!!! La magia siempre ha estado! Solo tienes que despertar al mago y ese mago está en nuestro interior", publicó la joven al lado de un video que ha sido reproducido 45.441 veces.

La modelo Tania Ruiz Eichelmann, actual pareja del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, desmintió desde el principio las versiones sobre una posible boda luego que medios nacionales publicaron este martes versiones sobre una supuesta entrega del anillo de compromiso.

"No, para nada. Es completamente una mentira. Es puro chisme", dijo la modelo a la revista Quién.