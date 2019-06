Cara Delevingne y Ashley Benson formalizan noviazgo

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Desde hace un año se viene rumoreando que la modelo Cara Delevingne y la actriz Ashley Benson, tienen una relación amorosa. Sin embargo, no fue hasta este viernes que la maniquí decidió oficializar su relación en redes sociales.

De acuerdo con información de redes sociales Eonline, Delevingne compartió un video en el que ella y Benson aparecen besándose. “#PRIDE”, escribió la modelo en alusión a el “orgullo gay”, usando el hashtag de colores que ofrece Instagram, y etiquetando a su novia junto a emojis de corazones y arcoíris.

El registro audiovisual corresponde a un extracto de la película Her Smell (2019), en donde ambas actúan. Ashley Benson respondió la publicación con tres emojis de corazón.

Según reportó la revista Us Weekly, la pareja ya estaría viviendo junta. Una fuente cercana dijo al medio que Benson vendió su casa de Los Ángeles (California, Estados Unidos) y se mudó con Cara.

En tanto, no todo ha sido felicidad para las jóvenes. En abril de este año decidieron enfrentarse a un mensaje homofóbico que recibieron en Instagram en donde un usuario le comentó a Ashley: “Tú no eres así. No eres gay. Amas a los hombres y necesitas a uno”, siendo apoyado por otro usuario.

“¡Ustedes son jodidamente asquerosos! Si tienen un problema con el amor de verdad, entonces vengan y díganme esa mierda a la cara en vez de odiar de forma patética por Instagram”, respondió Cara en esa oportunidad.