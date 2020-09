Carlos Cuevas y La Autentica Santanera unirán su música en concierto virtual

Ciudad de México.- Carlos Cuevas ya es todo un experto en los conciertos streaming, el cantante que comenzó en marzo con su espectáculo "Íntimamente en cuarentena", se ha presentado de forma virtual junto a artistas como Jorge Muñiz, Joselyn Juncal, Rodrigo de la Cadena y Ricardo Caballero. Ahora además ha convencido a La Autentica Santanera de Gildardo Zárate para unir su música en una transmisión.

Se trata de un espectáculo en el que ambos artistas presentarán sus grandes éxitos, la cita es el 26 de septiembre a las 21:00 horas y durante el show atenderán las peticiones de temas que los espectadores soliciten en vivo.

"Lo que he aprendido es que tienes que tener buen internet, cuando tienes buen internet, ya la hiciste", dijo Carlos Cuevas entre risas.