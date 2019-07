¿Se casaron Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la emoción por el estreno del Rey León, filme en el cual Carlos Rivera da voz a Simba, Cynthia Rodríguez, cantante y conductora de Tv Azteca, aprovechó el espacio de su programa, Todo un show, para aclarar los recientes rumores sobre una boda secreta con el cantante tlaxcalteca.

De acuerdo con la Revista Quién, el rumor cobró fuerza luego de que el conductor Daniel Bisogno, afirmara en Ventaneando que fuentes allegadas a la pareja le aseguraban que hubo un enlace entre los tortolitos, quienes se han caracterizado por manejar su relación de una forma sumamente discreta.

“Tenemos algo tan bonito. Un amor tan fuerte, un amor donde nos amamos en libertad, donde nos apoyamos, nos protegemos siempre, nos cuidamos siempre. Es por eso que no queremos que nadie opine si les gusta, si no les gusta, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Por eso no compartimos nada”, aseguró Rodríguez, quien negó tajantemente estar casada con el también actor.

De forma contundente, Cynthia aseguró que no volverá a hablar públicamente de su relación con Carlos Rivera, pues quiere ser reconocida por su trabajo y no por su romance:

“Quiero decirles que nunca más voy a volver a hablar de mi relación, porque no quiero nunca que se vea como que yo estoy aprovechando el momento, porque gracias a Dios no está en un gran momento y deseo que le vaya mucho mejor; pero yo también he trabajado muchísimo, he trabajado 14 años sin parar y quiero que hable también de mi trabajo. No solamente que soy la novia o pareja de, aunque me siento súper orgullosa.

La conductora recalcó lo feliz que es junto al intérprete, a quien se podrá escuchar en el más reciente estreno de Disney, el live action de El Rey León, dando voz al personaje principal de la trama, Simba.

“Soy una mujer que se siente completamente amada y respetada, como nunca en mi vida. Yo sé que estoy con la persona perfecta para mí y sobre todo sé que es el amor de mi vida. Yo por eso les pido mucho respeto”, puntualizó Cynthia Rodríguez.