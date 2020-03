Ahora el mundo canta en español y baila los ritmos latinos: Carlos Rivera (Video)

Madrid.- Casi 45 millones de visualizaciones acumula en apenas un mes 'Perdiendo la cabeza', el videoclip del último sencillo de Carlos Rivera (Huamantla, México, 1986) junto a Becky G y Pedro Capó. Un giro estilístico que le acerca un poquito a la música urbana, aunque sin pasarse de frenada.

"Es una canción un poco distinta", concede a Europa Press, y añade: "Pero los tres nos sentíamos cómodos porque ninguno pierde su estilo. La considero una canción pop, para nada urbana, porque es así como suena el pop ahora. Incluso Ed Sheeran, todos están usando estos sonidos".

Por eso, explica que básicamente lo que quería era "algo más divertido" para poder "bailar un poco" más: "A mí me gusta mucho bailar y, aunque tengo canciones en las que bailo en los conciertos, me hacían falta más canciones así. Además, los tres nos conocemos, no es una colaboración forzada de esas que cada uno graba por su lado. Yo mismo tengo artistas con lo que hice duetos y no conocí".

Remarca en este punto el mexicano la pujanza de la música en español en un momento en el que "se han abierto muchísimas puertas" gracias al trabajo hecho en su día por "Ricky Martin, Shakira o Enrique Iglesias". "Antes teníamos que adaptarnos nosotros al idioma para universal para llegar al mundo entero, pero ahora el mundo está cantando y bailando en español", remarca.

Asimismo, señala que "más allá del idioma es un ritmo el que está llegando a todo el mundo", por lo que apuesta por "no dejar que se cierre esta puerta". Y apostilla que todos los que, como él, hacen otros géneros que no son urbanos, tienen también "esa posibilidad de llegar" a público de todo tipo con sus canciones.

Por eso, confiesa que le encantaría llegar a más países que no sean de habla hispana, "sobre todo en Europa", donde apuesta por expandirse "hacia Italia o Portugal, que son como los inmediatos". "Hoy con los datos que te dan las plataformas digitales, te das cuenta de que igual tienes 30 mil oyentes en Alemania, donde no se habla español. Y te escucha allí más gente que en países de habla hispana", plantea.