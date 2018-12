Carlos Rivera recuerda a Hiromi en 'La Voz México'

Agencia

MÉXICO.- El cantante Carlos Rivera no pudo contener las lágrimas al escuchar en el reality show La Voz México la interpretación de 'Tiempos de Amor', canción que interpretó Hiromi Hayakawa , su ex novia fallecida en septiembre de 2017 .

"Una dedicatoria a alguien que fue muy importante en mi vida, fue mi primer gran amor que murió el año pasado junto con su bebé y esta canción que ella cantó fue una canción que le cantamos para despedirla en el funeral...", dijo Carlos entre lágrimas tras escuchar el emotivo tema en voz de Érika Alcocer.

Carlos nunca ha negado el cariño que le guarda a Hiromi, su primer gran amor. De hecho, tras conocerse la muerte a causa de complicaciones en el parto, el cantante compartió un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales.

“Inolvidable aquel día que entraste al foro de los Estudios Churubusco; apenas ensayábamos para lo que sería nuestro primer concierto de La Academia, te habían cortado tu cabello largo hasta los hombros. Eras como una muñequita. Mi corazón aún adolescente se congeló por tu belleza única. Después descubriría también la belleza de tu alma. Poca gente sabe que tú fuiste la culpable de que me enamorara del Teatro Musical; tú me mostraste lo maravilloso que era y me llevaste a ver mi primera obra, lo demás es historia. Gracias eternamente por eso. Tu disciplina y pasión siempre fueron tu sello y vi con orgullo como te convertiste merecidamente en una estrella imprescindible de la escena teatral mexicana. Aunque hace muchos años de que nuestros caminos se separaron, fuiste muy importante en mi vida. Dicen que el primer gran amor nunca se olvida, por ello yo jamás podría olvidarte... Y como dice la canción que te escribí por aquellos tiempos, ‘En recuerdos dejaré todo lo nuestro...'. Te vamos a extrañar mucho; tus amigos, tus compañeros académicos, tus colegas teatrales, el público y los escenarios. Dios te reciba en el cielo junto a tu ángel Julieta. Que su luz llene de consuelo a tu esposo y a tu familia. ¡Hasta siempre Hiro! Con amor y respeto. Carlos”, publicó el cantante en aquel momento.