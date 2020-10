Carmen Aub de “El Señor de los cielos” revela que le quitarán los implantes de senos

Ciudad de México.- Carmen Aub, quien da vida a "Rutila Casillas" en la serie "El Señor de los Cielos", impactó al revelar que dentro de poco se someterá a una cirugía que consistirá en nada menos que quitarse los implantes de senos que lleva y que ahora le molestan.

La actriz, de 30 años, contó a través de un video que publicó en redes sociales, que ha tomado la importante decisión de quitarse los implantes tras 10 años de hacer su transformación.

Aseguró que tomar la decisión no fue fácil, pues es un trabajo de aceptación, sin embargo, tendrá que hacerlo por salud, ya que ha tenido varios síntomas asociados a la enfermedad por implantes mamarios.