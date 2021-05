Carmen Campuzano presume en programa su "nueva nariz"

El camino de Carmen Campuzano para reconstruir su nariz, dañada por el abuso de drogas, no ha sido nada fácil, ya que muchos especialistas han intentado ayudarla sin el éxito que la modelo esperaba, sin embargo, unas "manos mágicas" de un doctor mexicano, hicieron la diferencia, y ahora, sólo falta una cirugía para que Carmen obtenga el resultado deseado.

En el programa "Mímí contigo", Campuzano lució su "nueva nariz" tras la intervención de un especialista mexicano que conoció a través de un amigo, luego de que en un reallity estadounidense le dijeran que no podían hacer nada para mejorar su aspecto.

"En EU no se la quisieron rifar, era algo muy complejo... en mucho tiempo recibí ese tipo de respuestas, las primeras veces yo salía llorando de los consultorios, yo iba en estado de alerta, porque es una esperanza; entonces conozco a mis manos mágicas, José Achar Zavalza, mexicano divino, por circunstancias un amigo me llevó con él, me lo presentó, vio mi caso, y me dijo: yo puedo", relató.