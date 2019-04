Carmen Salinas insulta al #MeToo tras suicido de Armando Vega

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El movimiento Me Too, el cual es utilizado para contar experiencias de acoso y abuso sexual de manera anónima, ha generado una serie de polémica y mensajes tanto de apoyo como de rechazo, sin embargo tras el suicidio de Armando Vega Gil, la actriz Carmen Salinas dio su opinión.

Hace unas horas, Carmen Salinas utilizó su cuenta de Twitter para arremeter contra el movimiento y criticar la cuenta que desencadenó la tragedia.

¿Quien inventó la mamada de # mi too músicos que da pie para escribir tanta jalada y para que una pinche loca declarara que la había violado de 13 años el gran músico Armando Vega Gil el le pidió se lo comprobara y nunca dio la cara. Queremos conocer esta Sra — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) 1 de abril de 2019

El actor Polo Morín le pidió amablemente mesura respecto al tema.

Qué se puede esperar de Carmen Mitotera Salinas? Basta ver las palabras que utiliza, señora corriente y ordinaria. 👎 — Omar Seville (@ofseville) 1 de abril de 2019

A lo que Salinas respondió:

No me falte usted al respeto pendejo se acaba de matar un músico muy respetable, por la calumnia de una tipa anónima, y eso no se vale hacer acusaciones en el anonimato y yo CS lo mando a usted a Ch a su M x metiche. — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) 1 de abril de 2019

Pese a los comentarios negativos, Carmen siguió expresándose contra el Me Too y pidió a las mujeres no esperar para hacer una denuncia.