Carolina Herrera: las transparencias y ropa diminuta ‘no son moda’

Carolina Herrera es conocida en el mundo de la moda, como una diseñadora que siempre demuestra un estilo clásico y elegante, por lo que las nuevas tendencias en las pasarelas la han desconcertado bastante, ya que el uso excesivo de transparencias y ropa diminuta, no lo considera como moda.

De acuerdo con varias entrevistas, la empresaria de 84 años considera que las nuevas tendencias en la moda le quitan la magia al asunto de vestirse con elegancia, en especial usar poca ropa.

‘Piensan que es muy moderno ir sin ropa a un evento pero no, tienes que jugar un poco con el misterio’. 'Se supone que son iconos de moda y no llevan nada puesto', dijo. 'Es una obsesión ahora.'

En todos los eventos, las celebridades usan atuendos que son de alguna marca famosa o diseñador, pero en ciertos casos hay combinaciones de ropa que terminan en desastre.

Que una persona famosa use una prenda, no asegura que sea lo bastante popular para ser un éxito. De hecho han ocurrido tragedias de la moda debido a que ciertos estilos no fueron hechos para perdurar.

La diseñadora venezolana no se convirtió en un ícono de la moda de la noche a la mañana, cuando era joven luchó con todas sus fuerzas para hacer lo que le apasionaba y no terminar siendo el estereotipo que encasillaba a una mujer como ama de casa.

Con el paso de los años, fue tomando su lugar que le correspondía como una de las personas más conocidas en el mundo de la moda.

En la actualidad, la empresaria es dueña de una marca de ropa reconocida mundialmente, así como de perfumes, accesorios y maquillaje.

La moda no son sólo prendas que compras y ya, la moda debe ser considerada como una forma de expresión que refleja cómo eres y lo que te gusta.

Lo que usas debe ser un reflejo de tu ser interior, el cual por supuesto puede ser influenciado por muchos eventos y personas de tu vida cotidiana, por lo que es importante saber qué es lo que realmente te define y no seguir tendencias sólo porque sí. Recuerda mantente fiel a ti mismo.

(Con información de Sipse y redes sociales)