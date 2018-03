Al estilo 'Carpoool Karaoke' celebran el día del Síndrome de Down

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, el cual se celebra el día de hoy 21 de marzo, un grupo de 50 madres decidió hacer algo sencillo pero muy especial.

Sentadas en la parte de adelante del coche junto a sus hijos afectados por el síndrome, se grabaron entonando y algunas hasta actuando la canción 'A thousand years' de Christina Perri.

Para realizar el clip, ellas tuvieron que pedir el permiso de la cantante y lo hicieron vía Twitter.

Cuál sería su sorpresa al darse cuenta que tan sólo en una hora ya habían recibido una respuesta afirmativa por parte de Perri.

Una vez que consiguieron la aprobación, grabaron el video y uno de los padres se encargó de editarlo para subirlo a redes.

La grabación se ha visto un millón 438 mil 763 veces y tiene más de 21 mil 'me gusta'.

Recientemente la cantante publicó en sus redes lo agradecida que está con las mamás por haber utilizado su canción.

THIS IS THE BEST!!!!

i’m so honored they chose my song!

my heart is so full!!!#wouldntchangeathing #WDSD2018

💜https://t.co/AA5bPsarU6