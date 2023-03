La modelo Joana Sanz anunció el fin de su relación con el futbolista Dani Alves, quien esta próximo a cumplir 3 meses en prisión por una presunta violación.

A través de sus redes sociales publicó una larga carta de su puño y letra para explicar todo lo que ha vivido en estas últimas semanas donde sufrió la muerte de su madre y el encarcelamiento de su esposo, quien fuera figura del Barcelona y ex jugador de Pumas.

"De mi puño y letra. Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas fueran de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar a mi puerta. Miles de 'por qué' sin respuesta" , posteó.