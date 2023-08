CBS y Nickelodeon se asociarán para el Super Bowl 58 de la NFL

La NFL y CBS Sports anunciaron este martes que el Super Bowl 58 tendrá una presentación enfocada al público juvenil en Nickelodeon.

CBS posee los derechos televisivos en EUA de la próxima edición del evento más importante de fútbol americano, se disputará en Las Vegas el 11 de febrero de 2024.

"Estamos encantados de asociarnos para presentar la primera transmisión alternativa del Super Bowl", destacó Hans Schroeder, vicepresidente ejecutivo de medios de la NFL.

El directivo mencionó "Nuestras transmisiones anteriores en Nickelodeon han sido grandes éxitos y crearon una forma nueva y diferente de experimentar un juego de la NFL. “

“Estamos emocionados de traer esa creatividad al Super Bowl 58 y brindarles a nuestros fanáticos otra forma de disfrutar uno de los eventos deportivos más populares del mundo".

Esta será la cuarta temporada en la que CBS y Nickelodeon forman una alianza, pero será la primera ocasión que realizará más de una transmisión.

Además, por segundo año consecutivo, el canal infantil tendrá un juego de Navidad cuando los Chiefs de Kansas City reciban a los Raiders de Las Vegas.

La versión de Nickelodeon, q cuenta con gráficos llamativos que presentan zonas de anotación llenas de baba o personajes de Bob Esponja entre los postes en los intentos de gol de campo.

Han recibido muchos elogios por su capacidad para presentar a un grupo más joven los conceptos básicos del juego, a la par de que no pierden la acción que sucede en el campo para mantener a los padres interesados en la transmisión.

La primera transmisión, que presentó a los Saints de Nueva Orleans contra los Bears de Chicago en un juego de la ronda de comodines de la NFC de 2020, tuvo un promedio de 2,06 millones de espectadores.

Mientras que el juego de Navidad de la temporada anterior entre los Broncos de Denver y los Rams de Los Ángeles fue visualizada por una media de 906 mil personas.

La derrota de los Rams 51-14 resaltó más después de que Patricio Estrella, criticará al mariscal de campo de los Broncos, Russell Wilson, después de una intercepción.

"Eso no es lo que él quería cocinar", mencionó el personaje, cuya voz en inglés es de Bill Fagerbakke, luego de que Bobby Wagner interceptara a Wilson durante el primer cuarto.

Por su parte el ejecutivo Brian Robbins de Paramount Pictures y Nickelodeon declaró "Estamos increíblemente orgullosos de asociarnos con CBS Sports y la NFL para llevar la personalidad y la sensibilidad visual única de Nick al Super Bowl".

Enfatizando "Como hemos demostrado con nuestra cobertura anterior de rondas de comodín y Navidad de Nick... la combinación de la emoción absoluta de la acción de la NFL con la creatividad que sólo puede provenir del genial punto de vista de Nickelodeon lo convierte en un evento imperdible para niños y familias en todas partes".

No han anunciado quién formará parte del equipo de los juegos de esta temporada para esta transmisión especial de Nickelodeon: Noah Eagle, analista de "NFL Today" Nate Burleson y la estrella de Nick, Gabrielle Nevaeh Green, estuvieron en la cabina durante las últimas tres campañas.

La transmisión del Super Bowl del popular canal juvenil podrá ser visualizada en Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda de forma diferida.

