Ceci Romo enfrenta otra hemorragia pulmonar

México.- Las próximas horas son cruciales para la actriz Ceci Romo, quien superó el Covid-19, después recayó y ahora se enfrenta, nuevamente, a una hemorragia pulmonar.

En los más de 60 días que lleva internada en el hospital, la actriz, quien participó en Silvia Pinal, Frente a Ti, superó dos hemorragias y una bacteria E. Coli, además de luchar contra la anemia.

"¡Estoy deshecha! Desde el viernes comenzamos a hablar con los médicos y nos dijeron que para el 19 de junio o antes querían sacar a mi mamá de terapia intensiva, y ponerla ya directamente en casa. Empecé a cotizar boletos de avión y a hacer toda una operación logística para poder estar en México y estar con mi mamá, pero la verdad es que esto no estaba nada esperado.

También te puede interesar: Misión Imposible 7: Tom Cruise regresará a grabar en septiembre

"Es una nueva hemorragia (tercera), la sedaron otra vez y la conectaron al ventilador. Tiene 48 horas para saber qué es lo que va a pasar, pero la verdad es que como estábamos tan animados de su mejoría, esto fue bastante duro para mí", afirmó ayer en entrevista la hija de la actriz, Claudia Romo.

Tras haber despertado del primer coma inducido y recuperar fuerzas, los médicos le practicaron una extracción de vesícula, el martes pasado, debido a que el órgano ya no funcionaba bien en su sistema.

La operación fue un éxito, según contó su hija, tanto que hasta platicó con ella por videollamada, luego de dos meses de no verla.

"Antes de esto pude hablar con ella, me marcaron los médicos para tener una videollamada y fue un regalo impresionante para mí poder ver a mi mamá”.

"Casi no podía hablar porque tenía un hoyo en la garganta, pero poco a poco empezó a emitir sonidos, mandó besos. Me sonrió, me dijo que me amaba mucho y dijo que ya quería salir", recordó.

Para la recuperación de Romo se necesitan nuevamente donadores de sangre (de cualquier tipo) que acudan al hospital Médica Sur.

La actriz está en estado crítico, por lo que su hija solicitó unirse en una oración por su salud.

"Suplico de rodillas que oren por Ceci Romo, que tenga la fuerza necesaria para aguantar este último golpe y pidan un milagro para que deje de sangrar y se recupere", pidió.