Ceci Romo pronto saldrá del hospital tras vencer el Covid-19

Cancún.- Luego de varios meses luchando contra diversas enfermedades, entre ellas el Covid-19, la actriz Cecilia Romo está a punto de salir de terapia intensiva y regresar a su hogar, el cual será adaptado como un mini hospital para evitar cualquier recaída, así lo compartió con los medios de comunicación y con los seguidores de la actriz, su hija, Claudia Romo.

“Esooooooo!!!! Mi mamá Cecilia Romo ya va a salir de terapia intensiva y directamente del hospital. Va tan bien que adelantamos los planes y ya sale esta semana. Estamos a todo lo que da para montar un mini hospital en casa, gracias al equipo estrella de mi familia para tener todo listo para que Ceci pueda recuperarse y comenzar su rehabilitación, a la cual yo podré finalmente estar a su lado”, expresó, Claudia, quien contenta reveló que su mamá va mejorando cada día más de salud.

“Ceci ya respira sola, le quitaron la traqueostomia, empezó a comer papillas (lleva más de 70 días siendo nutrida por suero) y cada vez hablando más y con más ánimo. Está feliz de salir del hospital y hoy le dijo al maravilloso equipo médico que los va a extrañar. Nunca en mi vida había estado tan feliz de hacer maletas - me voy en dos días de Nueva York a México y se me salen las lágrimas de felicidad de saber que en unos días podré sacar a mamá del hospital”.

Aprovechó para agradecer a quienes apoyaron a su mami en este difícil proceso y dijo que le gustaría plasmar la vida de la actriz en un libro.

“Gracias vida!! Gracias equipo médico! Gracias a todos los donadores de sangre, a cada una de las personas que oraron por la recuperación de Ceci, a los medios por su amabilidad y su interés, a los amigos del medio artístico por su amor, sus audios y vídeos para darle ánimo a mamá, por mi fuerte familia y amigos cercanos que durante 70 días sin fallar nos reunimos 30 minutos para orar por Cecilia Romo, sin dejar espacio a la duda ni al miedo. Pero más que nada, gracias mamá por ser una guerrera incansable, una amante de la vida que nos has dado una lección tras la otra de lo que es no bajar las manos y no ceder, de tu optimismo, tu espíritu y tu actitud positiva”.

“Quiero que una editorial publique tu libro pues de la misma forma que venciste a covid y cada uno de los obstáculos en estos 84 días, así ha sido tu vida entera, logrando superar la muerte de dos de tus hijos, cambiando profesiones tres veces y más”.