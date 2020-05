Cecilia Romo, libre de Covid-19 pero sigue en terapia intensiva

Ciudad de México.- Cecilia Romo así como su hijo Roberto Ravelo Romo están libres de Covid-19.

Aunque la actriz aún se mantiene en terapia intensiva, ya no lucha contra la enfermedad, según comentó su hijo.

"Yo quise pedir una valoración aparte de la de Médica Sur, independiente, y ya no tengo coronavirus, salí negativo y mi mamá hasta el día de ayer, en el reporte del doctor dijo que ya no se había detectado el virus en su organismo".

Roberto aclaró que su mejora se debió a diferentes medicamentos y no por el remdesivir, mismo que buscaron conseguir en días previos, sin éxito.

El martes se informó que estaban en espera de que la actriz despertara por sí sola, fue su hijo quien aclaró que no perderán tiempo y actuarán conforme a la decisión de los médicos que es practicarle una traqueotomía para acelerar su recuperación.

"Hay una probabilidad de que despierte, pero no lo haría con la fuerza requerida, por eso es necesario hacer la traqueo para que su recuperación sea más acelerada. "Nos comentó que su despertar podría ser débil, incluso algo sonámbulo, por eso mejor se la harán ya, nos íbamos a esperar 48 horas, pero no tiene caso porque se pueden irritar las vías respiratorias", comentó Roberto.

Hasta que despierte y pueda respirar por sí sola, Romo podrá ser cambiada de cuarto. Desde hace tres semanas, Cecilia Romo está en terapia intensiva, intubada y sedada.