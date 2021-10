Cecilia Suárez y Manolo Caro obtienen Premio Platino del Público

Los mexicanos Cecilia Suárez y Manolo Caro obtuvieron esta mañana el Premio Platino del Público, galardón que reconoce al audiovisual iberoamericano, a la Mejor Interpretación Femenina en Series y Mejor Serie por su labor en "La casa de las flores" y "Alguien tiene que morir", respectivamente.

Suárez confirmó así la aceptación de su personaje Paulina de la Mora, su papel en las temporadas televisivas y el filme, que tiene una particular forma de hablar por su adicción al tafil, un fármaco que disminuye la excitación del cerebro, y es integrante de una familia que pretende guardar las apariencia.

Mientras tanto Caro consolidó su presencia en España, donde ya radica y país en que grabó la producción premiada, situada durante la época franquista.