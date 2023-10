CEO de Disney dona 2 mdd en apoyo a Israel por ataques de Hamás

El director ejecutivo (CEO) de Disney, Robert (Bob) Iger, realizó una donación de dos millones de dólares en apoyo a Israel debido a los recientes ataques perpetrados por el grupo palestino Hamás.

Según informa Deadline Hollywood, la ayuda humanitaria destinada para Israel será dividida en dos partes.

La primera mitad del apoyo económico será destinada a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que proporciona servicios médicos de emergencia y de bancos de sangre; mientras que la segunda parte será para organizaciones sin fines de lucro que brindan ayuda a niños.

"We Must ...Support The Innocent" Bob Iger Says As Disney Gives $2M For Israel Relief After Terror Attacks https://t.co/qo7aBDDAKP