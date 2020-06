CEO de Netflix dona 120 millones de dólares a escuelas afroaméricanas

Reed Hastings, presidente y CEO de Netflix, y su esposa, Patty Quillin, donaron 120 millones de dólares al las Historically Black Colleges and Univesities (HBCU), instituciones de enseñanza superior establecidas en Estados Unidos durante la etapa de segregación racial, reportó Variety.



La pareja otorgó 40 millones de dólares a los colegios Spelman College, Morehouse College y United Negro College Fund.

