¿Qué cambiará en la próxima entrega de los Oscars?

LOS ÁNGELES, EU.- La ceremonia de entrega de los Oscars en 2020 tendrá nuevas reglas, así lo anunció ayer la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas a través de un comunicado, luego de las discusiones a lo largo de este año con relación a la elegibilidad de las películas producidas por Netflix.

Con relación a la posibilidad de que producciones de plataformas de streaming puedan ser elegibles, el presidente de la Academia, John Bailey, afirmó en el comunicado que estudiarán la situación de la industria cinematográfica actual y continuarán discutiendo las decisiones que tomarán en un futuro, publica Cine Premiere.

“Planeamos estudiar más a fondo los cambios profundos que están ocurriendo en nuestra industria y continuar las conversaciones con nuestros miembros sobre estos temas”.

Además, sobre la elección de películas para competencia, el presidente dijo: “Apoyamos la experiencia teatral como parte integral del arte de las películas, y esto tuvo un gran peso en nuestras discusiones. Nuestras reglas actualmente requieren una exhibición teatral y también permiten una amplia selección de películas a ser sometidas a la consideración de los Oscar”.

En el documento oficial afirman que para que una película pueda ser seleccionada, debió presentarse en un cine comercial de Los Ángeles por lo menos siete días con tres proyecciones al día.

