Checa los mejores y más controvertidos looks del Met Gala

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Sorpresa, extravagancia, mucho deleite visual y un poco de mal gusto, desfilan por la alfombra rosa del Met Gala.

Presidida por Anna Wintour, la directora de Vogue, esta gran fiesta de la moda se hace con el objetivo de recaudar fondos para el instituto del traje del MET.

Coincidencia?? No lo creo 🔥😂😂😂😍quien luce mejor 😂 #MetGala pic.twitter.com/cBcfuqmbxz

RAINHAS!! 👑 Lady Gaga e Katy Perry são as artistas femininas mais comentadas do #MetGala . #METGaga #KatyGala pic.twitter.com/JwlZ8VdbYR

💉 @iAmCardiB makes bloody moves on the #MetGala red carpet in a custom @ThomBrowneNY gown! pic.twitter.com/JZAy55q1q3