Cher trabaja en un libro autobiográfico

México.- Cher festeja hoy sus 74 años en medio de una pandemia que tiene al mundo paralizado, pero que no le ha impedido mantenerse activa.

Entre las cosas en las que ha ocupado su tiempo en las últimas semanas está la redacción de su autobiografía.

"Tengo algunas canciones, pero sinceramente no sé qué es lo que haré con ellas. También estoy trabajando en un proyecto de arte y en un libro. Estoy haciendo lo que se pueda hacer desde casa.

"El libro saldrá muy pronto, quizá no tanto como quisieran, pero pronto", adelanta la cantante en entrevista telefónica.

La estadounidense reconoce que el éxito y el fracaso la han acompañado a lo largo de su longeva trayectoria.

"Soy una persona de fe. Creo que lo que te llega es porque era para ti, así que he hecho muchas cosas que han sido exitosas y otras muchas que no salieron bien y no funcionaron. Lo hago si pienso que algo suena divertido, no importa si resulta en ser algo grandioso o me toma mucho tiempo".

Considerada como una de las artistas con más discos vendidos, más de 100 millones en su historia, la también actriz se mantiene activa. Antes de la contingencia tenía programados shows de su gira “Here We Go Again” y de su residencia en Las Vegas, “Classic Cher”.

Además, en 2018 lanzó el álbum “Dancing Queen”, con covers de ABBA.

"Hay momentos en los que tengo mucho tiempo libre. Trabajo tanto como quiero. El disco de ABBA fue algo que salió de la nada, no estaba planeado realmente, di una canción a la vez hasta que lucía lo suficientemente bueno como para ser un disco.

"A veces puedes poner años de esfuerzo en algo y no sucede nada, y simplemente tienes que seguir a lo siguiente. Yo no esperaba que ese álbum fuera un hit, son cosas que no puedes saber. No creo que alguien creyera que un disco de covers de ABBA, hecho por Cher, pudiera pegar".

No piensa mucho en el futuro

Pero lo cierto es que Cher no piensa mucho en el futuro porque sostiene que los planes siempre pueden cambiar, como seguramente no esperaba pasar su cumpleaños en cuarentena.

"Siempre he sido una persona que piensa 'hacer eso puede ser bueno' o alguien te da una idea y tratas de hacerlo. Siempre me metí en problemas por decir: 'eso suena a qué será divertido'".

Antes de colgar, añade que, en 2004, durante la única presentación que ha tenido hasta ahora en México, se la pasó muy bien.

"Compramos toda la mercancía que tenían los vendedores (ambulantes) afuera del lugar porque estaban increíbles. Nunca antes lo habíamos hecho", cuenta.