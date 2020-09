Chica finge tener un tumor cerebral y estafa a Taylor Swift, One Direction y Ed Sheeran

Ciudad de México.- A pesar de gozar de una gran fama, artistas como One Direction, Taylor Swift y Ed Sheeran no están exentos de sufrir estafas de otras personas.

De acuerdo a "Daily Mail", Meghan Bhari, una chica de 17 años, fingió tener un tumor cerebral y en el 2012 decidió crear la fundación "Believe in Magic" (Cree en la magia) con la intención de recaudar fondos para su tratamiento y apoyar a otros niños que padecieran la misma enfermedad y que no tuvieran los recursos para sus gastos médicos.

Ante esta situación, algunos artistas como Michael Bublé y los ya mencionados, decidieron apoyar a la chica y aportaron dinero. De acuerdo con la información del medio, Louis Tomlinson aportó dos millones de libras en el 2019.

Imagen: captura de pantalla.

¿Qué hizo Bhari con el dinero?

En un principio, ella aseguró que el dinero lo usaría para viajar a Estados Unidos para que fuera revisada por especialistas, quienes no encontraron nada raro en ella. Las sospechas comenzaron cuando Megan falleció en el 2018 a causa de una insuficiencia cardiaca y no a un tumor cerebral.

Imagen: captura de pantalla.

Ante esta situación, algunos padres que formaban parte de la fundación decidieron investigar la manera en que se manejaron los recursos y se dieron cuenta de que los gastos coincidían con viajes de ella a lugares como Disneyland.

La policía reporta una cifra de 400 mil libras, de las que no se han encontrado facturas o recibos, por lo que la fundación se disolvió la semana pasada.

La investigación informó que Bhari viajó en vuelos privados y se instaló en Disney World Resorts de Florida, cuando tendría que estar recibiendo tratamiento.

La madre de Meghan Bhari responde a las críticas

La polémica desató la furia de Jean O'Brien, madre de Meghan, quien escribió en su cuenta de Facebook que "nadie en esta tierra podría haber amado a Meg más que yo. Hice todo lo que pude para que su vida fuera lo más maravillosa, feliz y cómoda posible", según el medio "Mirror".