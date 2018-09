Sufren percance carretero Los Chicos del Barrio

Agencia

ALLENDE.- El pasado lunes a través de su cuenta de Facebook, “Chicos de barrio Oficial” dieron a conocer que sufrieron un percance en la carretera federal 57 en el municipio de Allende, Coahuila, justo al llegar a la garita del kilómetro 53 y que afortunadamente todos sus integrantes estaban bien.

De acuerdo con vanguardia.com, chocan contra tubos que estaban donde antes estaba la garita, piden a las autoridades que pongan señalamientos.

Fue Dimas Maciel, el líder de la agrupación, quien alertó a los conductores que circularan por el lugar donde sufrieron el percance a que manejaran con precaución debido a que no hay señalamientos en el lugar; también hizo un llamado a las autoridades a que tomaran conocimiento del hecho.

“La carretera que va rumbo a Piedras Negras, en Allende, en donde está la caseta de los soldados, antes estaba la Garita aduanal que ya la quitaron, pero erróneamente las autoridades correspondientes no han puesto ningún señalamiento.

“Cabe mencionar que ya son hasta cuatro o cinco autos o tráileres que ya han chocado, ¡hoy nos tocó a nosotros, nuestro camión está golpeado, estos son los peligrosos", mientras señalaba unos de los llamados ‘fantasmas'.

“Hay un camellón central en donde no tiene ningún señalamiento, estos tubos que están en la carretera no se pueden ver, no se perciben, quitaron las casetas pero no hay ningún señalamiento”, dice en el video.

Dijo que a pesar del percance, las presentaciones de la agrupación no se suspenderán, ya que cuentan con otro vehículo para poder transportarse, pero sí hacen un llamado a las autoridades para que se eliminen la garita quiten esos tubos que obstruyen el paso y que son un peligro, pues no se ven ni están señalados.