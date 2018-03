Daniela Vega llega a Chile, así la recibieron

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El domingo pasado, el premio Oscar a Mejor Película Extranjera fue para el film chileno "Una Mujer Fantástica", protagonizado por la actriz Daniela Vega y dirigida por Sebastián Lelio; el martes por la noche todo el equipo se reunió con la presidenta de Chile Michelle Bachelet.

Tras el triunfo de "Una mujer fantástica" como Mejor Película Extranjera en los Premios Óscar, el director Sebastián Lelio, la actriz Daniela Vega y todo el equipo del film fueron recibidos en el Palacio de la Moneda por la presidenta Michelle Bachelet en una reunión bastante distendida, publicó La Jornada.

Sobre ese momento, en el que la producción chilena fue galardonada con el premio más importante de la industria cinematográfica, Leilo expresó su emoción: "Fue un momento tremendamente emocionante para nosotros como equipo. Nosotros sabíamos que la película tenía una posibilidad real".

"En mi carnet hay un nombre que no es mi nombre, y es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad"

Lelio calificó la reunión como amena y relajada, en la cual, entre otras cosas, se habló sobre la necesidad de una Ley de Identidad de Género, cuyo proyecto fue aprobado este martes por la Cámara Alta y pasó a la Comisión Mixta.

Precisamente el triunfo de Una mujer fantástica ha puesto sobre el tapete la urgencia que existe sobre a este tema. Al respecto, el director señaló que "es muy emocionante cuando el cine tiene la potencia de poder desbordarse. Creo que la película ha instalado esa conversación (sobre la identidad de género) donde quiera que se haya mostrado".

Luego vino el turno de Daniela Vega, quien no vaciló en hacer críticas: "En este país hoy, en el que yo regreso con el equipo feliz, en mi carnet hay un nombre que no es mi nombre, y es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad", sostuvo la actriz.

Vega fue muy enfática al señalar que no es la primera vez que se la da suma urgencia al Proyecto de Ley de Identidad de Género. "Una y otra vez se ha ido postergando ¿No es más caro tener en la Comisión de Derechos Humanos 5 o más años una ley que puede ser despachada en 6 sesiones porque no le cuesta un peso al Estado?", Cuestionó.