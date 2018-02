Nacho explota y llama animal y bestia a Chyno en un video

Agencia

VENEZUELA.- El cantante Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, manifestó su molestia ante las declaraciones de su excompañero musical Jesús Miranda, Chyno, sobre su situación migratoria.

De acuerdo con La Farándi, durante una entrevista en el programa, Chyno afirmó que hace unos días se había comunicado con parte del equipo de Nacho para decirle: “En migración de acá en Estados Unidos me habían comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente”.

El comentario de Chyno incomodó a Nacho, quien respondió a través de sus redes sociales:

“Para los amigos míos que se la tiran de inteligentes, como si yo no hubiese estudiado, que creen que yo no sé qué puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia, ¡animal!, lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte, ¡bestia!, ¿tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto?”.