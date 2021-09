¡Chiquis Rivera! abusa de photoshop, y se deja una cinturita

La famosa y polémica hija de la Diva de la Danda “Chiquis Rivera”, nuevamente se encuentra en el ojo del huracán.

Esto debido a una foto sensual en la que se puede ver con su actual novio Emilio Sánchez, cabe de recordar que la artista a un no esta divorciada de su anterior pareja Lorenzo Méndez.

Esta imagen fue publicada a través de su cuenta de Instagram de la cantante, donde se ve a la chiquis arriba de la piernas de su galán, por lo que muchos le dieron corazones, pero algunos no se les fue ni un detalle, y se percataron que en la imagen, la mano de Emilio, que está agarrando la cintura de la cantante, se ve extraña y deforme, por lo que no se hizo esperar y empezaron a dejar comentarios algunos atacando y otros burlándose, que la chiquis no se habría fijado de ese pequeño detalle donde se logra ver como abuso del photoshop para reducir su cintura.

La foto de la cantante, al poco de haber sido publicada ya había alcanzado más de 200 mil reacciones y miles de comentarios, en dicha imagen la interprete escribió una dedicación para su nuevo amor.

“Hay una diferencia entre alguien que conoce tu valía y alguien que valora tu valía”, escribió en la foto.

Por su parte la pareja se ven más felices y enamorados, que no hicieron caso a los comentarios y burlas, por lo que Sánchez respondió “Realmente me abrazas, te tengo siempre”, dijo.

Con información de El Heraldo de México.

