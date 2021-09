Chiquis Rivera: responde ante las críticas por su vestido en los Billboards

Como cada semana la hija de la Diva de la Banda dio de que hablar y es que esta vez la chiquis fue duramente criticada y juzgada por un vestido naranja que uso en la noche de la entrega de los “Latin Billboard 2021”, por el cual se ganó miles de críticas y burlas, pero esta vez Rivero le contesto a sus haters.

🎃 #Hiperviral | La @Chiquis626 reacciona en redes sociales al compararla con una calabaza de Halloween tras su participación en los @LatinBillboards. ¡Soy una mujer de retos! 😳👇https://t.co/0qblhPsW4S — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) September 24, 2021

A través de Twitter la heredera respondió a quienes le estaban criticando

"No. No soy la mujer delgada que quizás 'algunos' quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja… pero lo que Sí soy, es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos y intentar algo diferente, fuera de lo frecuente", dijo en la primera parte.

"Soy una mujer real, tal como cuál. Una mujer segura de sí misma, pero empezando con el corazón. Así que a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan que me tienen sin COJ***! Rostro boca arriba Así como a @karolg", embarrando a su colega la bichota.

A pesar de que las críticas no pararon Chiquis sin duda es digna de admirar por ser una mujer autentica, con gran carisma y si algo tiene es una auto estima y un gran amor propio. Las tallas jamás definirán a una persona, una persona con vale por su humildad y el talento solo es parte para poder sobre salir.

Con información de Telemundo Show.

También te puede interesar:

Chiquis Rivera: enciende las redes al ritmo “yo lo muevo poquito a poquito”

¡Chiquis Rivera! abusa de photoshop, y se deja una cinturita

Está pasadita de tamales: Daniel Bisogno crítica a Chiquis Rivera por foto sin ropa