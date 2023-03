Chris Brown lanza celular de fan al estilo Bad Bunny

En Berlín, el cantante Chris Brown protagonizó un polémico momento al estilo de Bad Bunny, luego de que a una fanática le arrebatara el celular para lanzarlo entre el público, lo más lejos posible.

Ante los videos que se han hecho viral, se logra ver a la afectada sentada en medio del escenario, dónde el Chris Brown se encontraba estaba bailando encima de la fanática.

Fue durante la grabación, el cantante fue captado haciendo movimientos sugerentes frente al público, mientras que la fanática, emocionada por el momento, saca su teléfono para intentar captar los movimientos de Brown.

Chris brown Dances on lucky fan & throws her phone 🤦‍♂️ 📱 #ChrisBrown #EntertainmentNews pic.twitter.com/57ym1nUNzE

Sin embargo, Chris Brown reaccionó de forma inesperada al ver que la joven quería grabar y tomarse selfies durante la experiencia. A los pocos segundos, el rapero le arrebató a la fanática el celular y lo lanzó hacia el público lo más lejos posible.

La acción fue mal vista por la fanática, y el momento recordó a los usuarios de redes sociales el caso de Bad Bunny, quien tuvo el mismo comportamiento contra una seguidora en República Dominicana.

Asimismo, se puede ver que cuando terminó el concierto, algunas asistentes abrazaron a la joven y le entregaron el celular.

#AtasUpdate 👀☕️ the fan from #ChrisBrown show retrieved her thrown phone after the show last night pic.twitter.com/VUB7VIYdh0