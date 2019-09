Chris Evans se broncea y toma leche en México

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El actor estadounidense Chris Evans ha dejado con la boca abierta a sus fans en México, no solo porque fue visto en las playas de Nayarit en días recientes, sino porque también protagoniza la promoción de una marca de leche nacional.

La noticia de que el “Capitán América” se encontraba en El Tesoro del Pacífico Mexicano comenzó a circular este miércoles en las redes sociales, lo que fue confirmado más tarde por la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC).

Durante más de una semana la producción ha aprovechado los escenarios naturales y la lujosa infraestructura hotelera del destino para las grabaciones, en la que también participan extras locales.

🔔🔔 El famoso actor @ChrisEvans, protagonista de las películas de #CapitánAmérica se encuentra en playas de @RivieraNayarit. 🔔🔔@reportediariopv nos comparte una imagen del actor, quien se encuentra en #NuevoVallarta filmando una serie. pic.twitter.com/NJPQ3flidn — Riviera Nayarit (@RivieraNayarit) September 25, 2019

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la serie desarrollada por Mark Bomback y dirigida por Morten Tyldum, consta de ocho episodios y se basa en la novela homónima publicada en 2012 por William Landay y aunque aún no hay fecha para su estreno ha trascendido que podría ser a finales de este año.

El Capitán América es la nueva imagen de leche Lala

Y por si eso fuera poco, el viernes Lala lanzó un comercial de 10 segundos de duración protagonizado por el Capitán América, ante lo cual el nombre del actor volvió a colocarse entre las tendencias de búsqueda en las redes sociales.

Chris Evans presenta: La nueva generación de leches Lala 100®. pic.twitter.com/K1tl0d2xgx — LALA México (@UnVasoDeLALA) September 26, 2019

Evans se ha convertido en una estrella mundial gracias a su rol de “Capitán América” en la saga de Marvel. Este personaje ha tenido su propia trilogía de cintas formada por "Captain America: The First Avenger" (2011), "Captain America: The Winter Soldier" (2014) y "Captain America: Civil War" (2016).

Además de haber participado con cameos o pequeños papeles en otras cintas de Marvel, “Capitán América” es uno de los personajes fundamentales de las cintas de “Avengers” que han reunido a varios de estos superhéroes del mundo del cómic.

(Con información de Riviera Nayarit Blog y redes sociales)