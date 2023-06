Chris Pratt revela que preparan secuela de “The Super Mario Bros. Movie”

Chris Pratt recientemente concedió una entrevista para ET Online, donde habló de varios de sus próximos proyectos, entre otras cuestiones reveló que Universal e Illumination están preparando la secuela de The Super Mario Bros. Movie, un hecho que no debería de tomar por sorpresa a los fanáticos considerando que el filme es uno de los mayores éxitos taquilleros del 2023.

El actor que le dio voz a Mario Bros en la version original en inglés, se mostró entusiasmado de una posible segunda entrega, añadiendo de forma burlona que podría concretarse pronto.

Después añadió: “Cuando se hayan completado las negociaciones de WGA y los escritores se sientan cómodos para seguir adelante, entonces será el momento de comenzar a hablar sobre lo que sigue” añadiendo que apoyaba a los guionistas que buscan un mejor acuerdo económico con los estudios.

Pratt resaltó que agradecía el apoyo de los fanáticos, resaltando que lo impactó el éxito que tuvo el filme declarando “esperaba que a la gente le encantara de la forma en que me emocionaba, pero es verdaderamente multigeneracional en todo el mundo... Es una película realmente divertida, graciosa, linda y conmovedora y, Dios, no puedo creer que sea parte de ella".

El actor estadounidense de 43 años es reconocido también por interpretar a Owen Grady en las peliculas de Jurassic World y a Peter Quill /Star Lord en Guardianes de la Galaxia, aunque su personaje como la mayoría de los que conformaban el irreverente equipo espacial del MCU decidieron dejar el equipo.

Pratt ha declarado que está dispuesto de volver al papel siempre y cuando sea en el proyecto correcto.

Super Mario Bros.: la película fue un éxito rotundo rebasando la barrera de los mil millones de dólares a nivel mundial, una hazaña que muy pocas películas logran, Chris Pratt en este 2023 también apareció en la aclamada Guardianes de la Galaxia Vol.3 su personaje Peter Quill le cedió el liderazgo a Rocket Raccoon, pero una escena posterior a los créditos se burló que Star Lord regresaría queda por ver si en un proyecto independiente o quizá se una a los próximos crossovers del MCU Kang Dinasty o Secret Wars.

Chris Pratt reveals news for ‘THE SUPER MARIO BROS MOVIE’ sequel will be coming soon.



“When the WGA negotiations have been completed & the writers feel comfortable moving forward, then it'll be time to start talking about what's next for that.”



(Source: https://t.co/G3hZwKZ1NJ) pic.twitter.com/6DpZz94yhe