Christina Applegate informa que tiene esclerosis múltiple

La actriz galardonada con el Emmy Christina Applegate anunció que tiene esclerosis múltiple y describió su diagnóstico como un "camino difícil".

Applegate, de 49 años, famosa por sus papeles en "Married... with Children" y "Dead to Me", dijo en un tuit el lunes por la noche que fue diagnosticada hace unos meses.

"Ha sido un viaje extraño. Pero me ha apoyado gente que sé que también tiene esta enfermedad", dijo Applegate. "Ha sido un camino difícil, pero como todos sabemos, el camino sigue". Agregó en una publicación posterior: "Ahora les pido respeto a la privacidad mientras paso por esta situación".

Más de 2,3 millones de personas han sido diagnosticadas con EM a nivel mundial, según la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. Casi 1 millón de personas mayores de 18 años viven con un diagnóstico de EM en Estados Unidos, agregó la organización sin fines de lucro.

Applegate ganó el Emmy en 2003 como actriz invitada de "Friends" y fue nominada al Tony por el musical "Sweet Charity". Sus películas incluyen "The Sweetest Thing" ("La cosa más dulce"), "Anchorman" ("El reportero: la leyenda de Ron Burgundy"), "Hall Pass" ("Pase libre") y "Bad Moms" ("El club de las madres rebeldes").

Previamente había hablado sobre su batalla contra el cáncer de mama en 2008 por la que tuvo una masectomía doble así como los ovarios y las trompas de falopio extirpados.

