Christopher Nolan apunta por las películas masivas y memorables

En una entrevista con la revista Time, el galardonado cineasta Christopher Nolan declaró que apunta más por la creación de producciones masivas y memorables que aquellas de menor presupuesto, a pesar de admirar películas como Aftersun de Charlotte Wells y Vidas Pasadas de Celine Song.

Los filmes en los que ha trabajado lo volvieron un referente de la excelencia en la pantalla grande, desde Interestelar de 2014 hasta Oppenheimer de 2023.

What are Christopher Nolan's favorite recent films?



Aftersun, he says, “was just a beautiful film.”



Past Lives was "subtle in a beautiful sort of way"