Por amor; Chuck Norris anuncia su retiro del cine

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Carlos Ray Norris, mejor conocido como Chuck Norris, anunció su retiro de las pantallas, el ‘héroe de acción’ de 79 años, librará la lucha más difícil de su vida, cuidará de su esposa enferma.

De acuerdo a Infobae, la actriz y modelo Gena O'Kelly madre de dos de los cinco hijos de Chuck, sufre, desde hace seis años, no solo los terribles dolores de la artritis, también los agravados "por una mala praxis durante una resonancia magnética. Antes de ese examen le aplicaron una inyección de gadolinium, un contrastante metálico muy tóxico que le dañó, según sus médicos, el sistema nervioso y renal. Siente el cuerpo ardiendo, y debe estar en reposo varios meses" aseguró Norris.

También te puede interesar: Brad Pitt se retira de Hollywood

"Dejo todo. De ahora en adelante no haré más que mantener viva a Gena. Quiero que siga en el mundo, junto a mí y a nuestros hijos. Mi amor por ella es más fuerte que mi carrera, el dinero, cualquier otra cosa. Está enferma, sufre, y yo seré su custodio y su consuelo…" explicó el actor.

Para Chuck, "dejar todo" fue mucho más que renunciar a un contrato ya firmado. Fue salir para siempre de Hollywood, de la luz de los reflectores, de las salas a platea llena, de la fortuna ganada en cada film… Porque el amor es más fuerte.

Algo agradece frente a este trance y a esta nueva vida: "Hace dos años, al volver de un espectáculo de artes marciales en Las Vegas, mi corazón se paró dos veces. ¡Dos infartos! Los médicos me dijeron que el noventa por ciento de los hombres con el mismo cuadro habrían muerto. Tal vez fue una señal del Cielo: no debía morir, porque Gena me necesitaba".

No es fácil –a veces, imposible–, a los casi 80 años, renunciar a un mundo público de éxitos y halagos y refugiarse en soledad con una mujer amada. Pero ese paso también necesita fuerza y heroísmo: lo que Chuck Norris tiene de sobra en su cuerpo y su espíritu.