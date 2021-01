Chuck Norris no estuvo presente en el asalto al Capitolio, aclara su manager

ESTADOS UNIDOS.- El gerente de Chuck Norris dijo que la estrella de "Walker, Texas Ranger" no estuvo presente en el motín mortal de la semana pasada en el Capitolio de Estados Unidos.

Una foto de un hombre parecido a Norris aparentemente con un miembro de la mafia comenzó a ser tendencia en línea . "Este no es Chuck Norris", dijo este martes el gerente de Norris, Erik Kritzer, a The Associated Press.

Espera, ¿no vamos a mencionar el hecho de que Chuck Norris estuvo en la insurrección del MAGA? pic.twitter.com/aIukJpoCmF - DevinNunesTHEDragQueen (@NunesDrag) 12 de enero de 2021

"Chuck permanece en su rango en Texas, donde ha estado con su familia", dijo Kritzer. Reconoció que el hombre fotografiado se parecía un poco a Norris, pero "Chuck es mucho más guapo".

"Walker, Texas Ranger" , en la que Norris interpretó al agente de la ley de patadas de kárate Cordell Walker, se presentó en CBS de 1993 a 2001. En 2016, anunció su apoyo al presidente Donald Trump.

