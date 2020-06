Salvo Chumel, los expertos condenan el racismo y clasismo de comunicadores

Guadalajara.- Después de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) cancelara el diálogo que causó polémica en redes sociales por la invitación del comediante y youtuber Chumel Torres, la plataforma Racismo MX retomó el foro y lo hizo con los invitados e invitadas originales.

El escritor Federico Navarrete, el actor Tenoch Huerta, la actriz Maya Zapata, la escritora Jumko Ogata, la analista Mariana Ríos y el propio Chumel Torres.

En total el diálogo después de la polémica reunió a más de 15 mil espectadores en Facebook y Youtube.

"Aquí no se viene a dialogar con el racismo, ni se viene a dialogar con el clasismo, no está en discusión, no venimos a debatir con nadie si debe ser permitido: no debe ser permitido. Se le condena, se dialoga con los individuos", explicó en el diálogo Tenoch Huerta.

Durante el diálogo los invitados dejaron en claro que la comedia y los medios de comunicación reproducen las violencias sistemáticas que hay en México.

"El humor es otra forma de reproducción del racismo, la burla a las personas diferentes basados en color de la piel identificado con ciertas habilidades, burlarse de los cuerpos basado en ese ideal, la comedia que se burla de esto, afirma las convicciones racistas de muchos sectores de la sociedad, y hace el efecto de la exclusión y la invisibilización que propone el racismo", explicó Jumko Ogata en una de sus intervenciones.

Estos modelos que se comparten a través del humor perpetúan, según los expertos, las desigualdades a las personas indígenas, y que las comunidades afromexicanas tienen estadísticamente menos acceso a servicios de salud y condiciones de bienestar.

"Se les violenta sistémicamente en cuanto al acceso que tienen a calidad de vida", dijo Federico Navarrete.

Por su parte, Chumel justificó el humor de este tipo diciendo que es herencia del humor mexicano que se transmitía en Televisa, y que lo políticamente incorrecto es "la manera más horizontal de hacer el humor de todos".

"Procuro hacer chistes de cualquier persona, para mí los sketches se diseñan poniéndose casi en una telaraña y es frágil el hecho de que sea un chiste y no caer en discursos de odio", dijo.

Los otros panelistas hicieron hincapié en que la humillación no es incorrección política y que se puede hacer reír sin caer en ese humor que se ha quedado en el pasado.

"Todo mundo debe reconocer que la libertad de expresión tiene su límite el respeto a los otros" explicó Federico Navarrete.