'Chuponcito', 'Platanito' y otros payasos dañados por los escándalos

La figura del payaso siempre se ha asociado con las sonrisas, la alegría y diversión, pero en la última década figuras destacadas de este arte en México, han demostrado que no es así y que detrás de una máscara colorida de maquillaje está simplemente un ser humano, con malos momentos como cualquier otra persona.

Esta vez le tocó a "Chuponcito" vivir una situación difícil, cuando el 17 de junio en su canal de YouTube se despojó por primera vez en 42 años de su maquillaje, para que José Alberto Flores diera la cara sobre las acusaciones de extorsión y acoso sexual que enfrenta.

"Doy la cara delante del público que me ha querido y me ha apoyado y es difícil hacer esto, yo no quería que fuera así. Hay dos personas que me culpan, que me juzgan, hay medios de comunicación que juzgaron al personaje, lo etiquetaron con cosas que no iban, creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades... don la cara no tanto por el personaje sino por mi familia", dijo "Chuponcito".