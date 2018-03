Sin decir adiós, Camaron Diaz se alejó de cine

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque muchos seguidores sospechaban sobre la determinación de Cameron Diaz de alejarse de la industria del cine, hasta ahora esta noticia fue confirmada por una de sus más cercanas amigas.

De acuerdo con el portal El Dictamen, desde los últimos tres años, tras estrenar ‘Annie’ y ‘Sex Tape: Algo pasa en la nube’ en 2014 Cameron Díaz se había mantenido alejada de la pantalla grande a la espera, o al menos así se creía hasta ahora, de una oferta que la permitiera regresar por todo lo alto.

Sin embargo, su buena amiga Selma Blair acaba de revelar una preocupante noticia para todos los fans de la actriz: Cameron abandonó hace tiempo del séptimo arte.

“El otro día estuve comiendo con ella y estuvimos hablando de la película que hicimos juntas. A mí me habría gustado hacer una secuela, pero ella se ha retirado de la interpretación. Ha pasado página”, ha asegurado Selma en una entrevista a Daily Star Sunday.

Cameron estaría demasiado ocupada ejerciendo de esposa del roquero Benji Madden, con quien contrajo matrimonio en 2015, como para compaginar ese papel con el de estrella de Hollywood.

“A ver, lo cierto es que ella no necesita seguir protagonizando películas. Tiene una vida maravillosa, y no sé si habría algo capaz de conseguir que volviera. Está muy feliz como está”, apunta su colega.

Aunque en los últimos tiempos ha seguido recibiendo guiones de los grandes estudios, Cameron estaría demasiado ocupada como para aceptarlos disfrutando de su matrimonio, ejerciendo de escritora puntual -ya ha publicado dos libros: ‘The Body Book: The Law of Hunger, the Science of Strength, and Other Ways to Love Your Amazing Body’ y ‘The Longevity Book: The Science of Aging, the Biology of Strength, and the Privilege of Time’- y, según los rumores, planeando un muy deseado debut en la maternidad.