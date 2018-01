Así reaccionó Anna Faris por el 'nuevo' romance de su ex

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- A mediados del año pasado, una de las parejas más sólidas de Hollywood, Chris Pratt y Anna Faris, anunció que terminaría su matrimonio de la manera más amistosa posible; ahora, desde hace unos días comenzó el rumor que el actor de Guardianes de la Galaxia tenía un nuevo romance.

De acuerdo con el portal Glamour, en los últimos días, algunos medios aseguraban que Chris Pratt y Olivia Munn empezaron una relación sentimental. La inmediata respuesta de la ex pareja del actor no se hizo esperar y sorprendió a todos. ¡Anna Faris está de acuerdo con que Chris Pratt salga con Olivia Munn!

Sin embargo, contrario a lo que muchas personas pensaban, todo parece indicar que Chris Pratt y Olivia Munn son sólo amigos, ya que a través de sus redes sociales, recientemente Olivia decidió desmentir los rumores y aclararle a Anna que no sale con su ex esposo.

"¡Hola! A ver... casi nunca hago caso a los rumores de los tabloides, pero como nos conocemos personalmente, quería escribirte para decirte que no hay nada de cierto en la historia acerca de Chris y de mí. Estoy segura de que ya sabías que no es verdad, o puede que te diera igual, pero quería hablar contigo para decirte yo misma que no es verdad. De cualquier manera, espero que hayas disfrutado de unas vacaciones maravillosas y de un arranque de 2018 aun mejor", escribió Olivia Munn.

Ante esto, para sorpresa de muchos, ¡Anna Faris respondió que está de acuerdo con que Chris Pratt salga con Olivia Munn!

"¡Hola! Dios mío, esta ciudad es una p**a locura. Eres un encanto por haberme escrito. Te adoro. Dicho esto, estaría encantada si te convirtieras en mi cuñada. Tenemos que ponernos al día pronto, por favor", respondió la protagonista de 'What's Your number?'

Pero, a pesar de la aprobación de Anna Faris para que Chris Pratt salga con Olivia Munn, la estrella de 'X-Men Apocalypse' aseguró que no sería compatible con el ex de su amiga.

"Tendríamos un nombre de famosos horrible: Crolivia, Prunn, Chrisivia u Olipratt", bromeó Olivia Munn.