Del Toro sumará otro trofeo a su vitrina

CIUDAD DE MÉXICO.- El director mexicano Guillermo del Toro visitará España tras recoger cuatro premios Óscar, incluidos los de mejor película y mejor dirección, por su último trabajo, 'La forma del agua', para recibir el Premio Málaga-Sur reconociendo su trayectoria cinematográfica, en la edición 21 del Festival de Málaga.

De acuerdo con la agencia DPA, además del galardón, Festival de Málaga editará 'Del Toro por Del Toro', que reúne por vez primera las opiniones, anécdotas y pensamientos del cineasta respecto a su vida y carrera. Deteniéndose en sus mayores hitos, desgranando anécdotas y profundizando en su manera de entender tanto la narración de historias como el arte del cine, Del Toro ilumina, a través de sus propias palabras, las dudas y curiosidades que ha podido tener alguna vez sobre su obra cualquier seguidor suyo o aficionado al cine en general.

Antonio Trashorras, coguionista de 'El espinazo del diablo', primer largometraje dirigido por el mexicano en España, conduce y ordena las declaraciones del reciente triunfador de los Oscar, ofreciendo una panorámica única de sus influencias, procesos creativos y teorías fílmicas, según han informado desde el Festival de Málaga en un comunicado.

Poseedor de un inconfundible universo narrativo y estético, el director de 'La forma del agua' despliega en 'Del Toro por del Toro' la suma de conocimientos y experiencias que le erigen en una valiosa rareza: un autor cuya dedicación plena al género fantástico ha ido acompañada tanto del respeto de la crítica especializada como de la aceptación y el afecto de un público cada vez más mayoritario.

Entre el 9 y 16 de marzo, Guillermo Del Toro estará ofreciendo un "master class", durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara; sin embargo advirtió en su cuenta de Twitter sobre impostores que están ofreciendo clases de actuación a su nombre, algo totalmente falso.

It has come to my attention that an imposter is offering "acting lessons" from me in FACEBOOK. DO NOT FALL FOR THIS. In the past, people pose as my representatives- and it may happen again. If you don't read it here, I do not endorse it. Help us track any of these fake accounts.