¿Mutantes y Superhéroes en una misma película?

Agencia

MADRID.- Tras el inminente acuerdo entre Fox y Disney, el universo mutante pasaría a formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), lo que plantearía el regreso del personaje de Wolverine, interpretado por Hugh Jackman, abriendo la puerta a formar parte de la plana en 'Vengadores 4'.

De acuerdo con el portal El Universo, diversos medios entre los que se encuentra Is not it Cool News, afirman que el acuerdo está hecho y Hugh Jackman está dispuesto a regresar. Algo que el intérprete comentó al afirmar que sólo regresaría como Logan si era con Los Vengadores.

También te puede interesar: 'Coco' sigue dominando la taquilla en EU

El propio Jackman declaró recientemente que: "Si me presentaran un guión con Los Vengadores, el Capitán América y Iron Man, consideraría seriamente regresar como Wolverine".

La compra de la compañía permitiría a Disney hacer uso de los derechos de los X-Men y Los Cuatro Fantásticos. Esta sería una gran noticia para todos aquellos que deseaban la integración de sus personajes al universo cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, todo esto es terreno especulativo aunque, los seguidores del universo Mutante iniciado por Fox y los del cinematográfico Marvel estarían más que encantados ya que Wolverine ha formado parte tanto del equipo vengador como de los X-Men, por lo que la idea de que Hugh Jackman realice un cameo en 'Vengadores 4' no resulta en absoluto descabellada.

"Si me presentaran un guión con Los Vengadores, el Capitán América y Iron Man, consideraría seriamente regresar como Wolverine"

Jackman añadió que le encanta la idea de que su personaje y el de Hulk se cruzasen, "nunca se sabe, sinceramente si hubiera estado con ellos, seguramente no habría dicho que esta era la última", añadió.

Mientras tanto, el próximo estreno del universo cinematográfico Marvel será Black Panther donde Chadwick Bosseman interpretará de nuevo a T' Challa, que se ve arrastrado a un conflicto que pone en peligro todo el destino de Wakanda y del mundo. Además su personaje también regresará en Vengadores: Infinity War, que se estrenará el 27 de abril de 2018.

Dirigida por los hermanos Russo, sus miembros deben estar dispuestos a sacrificar todo en un intento de derrotar al poderoso Thanos, antes de que sus planes de devastación y ruina ponga fin al universo reuniendo las seis Gemas del Infinito.

Hugh Jackman dio vida a Wolverine en la primera trilogía de los X-Men, así como en las tres entregas en solitario sobre su personaje. Posteriormente, participó en la cinta Días del futuro pasado y tuvo un cameo en Primera Generación.