¡Lo logró! Nicolas Cage le dará su voz a Superman

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente el actor Nicolas Cage fue elegido para interpretar a Superman en la película ‘Teen Titans Go! To The Movies’, donde se unirá al resto de nuevas incorporaciones que está conformado por Halsey (Wonder Woman) y Lil Yachty (Green Lantern).

De acuerdo con el portal Mundo Hispánico, el actor ha sido un fanático de Superman desde hace hace mucho tiempo e inclusive, llegó a interpretar a Clark Kent/Superman en Superman Lives, con Kevin Smith como guionista y Tim Burton como director en un proyecto cinematográfico que finalmente nunca se dio a conocer a la luz pública.

La estrella ha llevado su fanatismo por el gran superhéroe a un nivel mucho más grande, a tal punto de llamar a su hijo Kal-El, nombre real de Superman, y hasta llegó a poseer una de las colecciones más raras de cómics de superhéroes, una edición del año 1938 que logró vender en más de dos millones de dólares.

“Cada superhéroe en el Universo DC tiene un impacto en los fanáticos, así que sentimos una gran responsabilidad de encontrar una voz para cada personaje que no sólo se adapte al papel, sino al tono lúdico de los Titanes, y estamos encantados con nuestro elenco”, aseguró el productor ejecutivo Sam Register.

El elenco de la película animada está integrado por figuras como Scott Menville, Tara Fuerte, Khary Payton, Hynden Walch, Greg Cipes, Will Arnett y Kristen Bell.

Warner Bros anunció que el estreno del proyecto cinematográfico está pautado para el 27 de julio, el mismo es dirigido por Aaron Horvath y Peter Rida Michail.

La historia de los Teen Titans estará basada en la aventura que deben vivir para que un afamado director de cine los note y finalmente puedan protagonizar su propia película de superhéroes, al igual que el resto que ya lo ha hecho.