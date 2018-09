Luis Gerardo Méndez se incorpora a los Ángeles de Charlie

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo comenzó desde los años 70 con la serie de televisión de ABC, Los Ángeles de Charlie que contaba la historia de 3 detectives dirigidas por Charlie. El rotundo éxito alrededor del mundo la volvió un ícono de la cultura pop y 30 años después tuvo su primera adaptación cinematográfica con Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu.

Ahora, Sony hará un reboot de la película y ya ha seleccionado a los nuevos miembros del elenco que harán frente a las arriesgadas misiones de Charlie: Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska. Y esta tarde se ha anunciado que al cotizado elenco también se sumará Luis Gerardo Méndez.

Esta nueva adaptación no se concentrará en una agencia de detectives, sino que será una agencia internacional de seguridad e inteligencia. No obstante, la historia se centrará en las travesías de sólo 2 equipos en todo el mundo.

Luis Gerardo Méndez interpretará a The Saint, un personaje del cual todavía se desconocen los detalles.

Sony lanzará Los Ángeles de Charlie el 27 de septiembre de 2019 y esta vez dirigido por la también actriz Elizabeth Banks (Dando la nota 3).

Continuing the legacy of telling the story of three incredible women working together. #womeninfilm #CharliesAngels #DayOne #2019 #femalefilmmaker @SonyPictures pic.twitter.com/p8QCNhjBP8