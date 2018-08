Rose McGowan responde a acusaciones contra Argento

Agencia

COLOMBIA.- La actriz estadounidense Rose McGowan, quien denunció al productor Harvey Weinstein de haberla violado, dijo este lunes que se le ha "roto" el corazón tras conocer las informaciones que aseguran que la también actriz Asia Argento fue acusada de abusos sexuales.

McGowan y la italiana Argento se convirtieron en los últimos meses en dos de las principales defensoras del movimiento #MeToo contra los abusos sexuales tras acusar ambas a Weinstein de haberlas asaltado sexualmente.

"Conocí a Asia Argento hace diez meses. Compartimos el dolor por haber sido atacadas por Harvey Weinstein", asegura Macgowan en su cuenta de Twitter.

"Mi corazón está roto. Continuaré mi trabajo en nombre de las víctimas en todas partes", agrega la actriz que publicó recientemente "Brave", en el que la intérprete conocida por la serie "Charmed" describe la agresión sexual que supuestamente cometió Weinstein en 1997 durante el Festival de Cine de Sundance.

None of us know the truth of the situation and I’m sure more will be revealed. Be gentle.