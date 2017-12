Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Como el 20 aniversario del estreno de Titanic, dirigida por James Cameron, se aproxima, el cineasta preparó un documental junto con National Geographic que mostrará cómo nació y se formó la película que rompió una serie de avances tecnológicos, cinematográficos y de investigación.

El 19 de diciembre de 1997 se estrenó Titanic, cinta inspirada en el hundimiento del crucero transatlántico británico del mismo nombre, registrado el 14 de abril de 1912. La película fue la producción más costosa del cine y más taquillera de todos los tiempos en ese momento, hasta que fue superada por Avatar (2009), curiosamente del mismo director: James Cameron, informó Biobio Chile.

También te puede interesar: ¡Ya fuiste al cine esta semana! Te decimos lo más taquillero

Con 89 premios a su haber -entre ellos once premios Oscar (cifra igualada únicamente por Ben-Hur y El Señor de los Anillos: el retorno del Rey) y cuatro Globos de Oro– Titanic se transformó en una de las películas más icónicas de la historia cinematográfica.

A punto de cumplir dos décadas de su estreno, National Geographic emitirá un documental llamado Titanic 20 años después, donde especialistas a nivel internacional, incluyendo el Dr. Robert Ballard, explorador residente de la cadena, examinaron algunos detalles de la cinta.

Este documental, conducido y producido ejecutivamente por James Cameron, además de conmemorar el vigésimo aniversario, analiza el film que “marcó un punto de inflexión para los investigadores del Titanic, inspirando la exploración submarina de los restos del barco, una multitud de libros e innumerables piezas audiovisuales”, indican desde National Geographic.

Estas son algunas de las revelaciones:

El personaje de Jack interpretado por alguien que no sea Leonardo DiCaprio, pero el rol pudo haber sido de Matthew McConaughey, que fue favorito del estudio Paramount. Mientras que el papel de Kate Winslet pudo quedar en manos de Gwyneth Paltrow.

Kate Winslet no quiso ponerse un traje isotérmico (diseñado para mantener el calor del cuerpo) durante la filmación de escenas acuáticas, por lo cual enfermó de neumonía.

En un inicio, James Cameron no quería incluir una canción en especial, solo música instrumental. Cambió de opinión al escuchar el clásico "My Heart Will Go On" cantado por Celine Dion.

La popular frase "¡Soy el rey del mundo!" fue improvisada por Leonardo DiCaprio. En la escena final, el reloj detrás de Jack marca las 2:20 a.m., hora exacta en que el Titanic se hundió.

Gloria Stuart y Kate Winslet interpretaron a rose DeWitt en dos etapas de su vida. En el Oscar de 1998 ambas fueron nominadas por ese rol, en las categorías respectivas de Mejor actriz de reparto y Mejor actriz.

Construir el Titanic requirió US$ 7.5 millones de dólares, dinero que ajustado a la inflación fluctúa entre los 120 y 150 millones de dólares. filmar Titanic, en cambio, costó 200 millones de dólares.

El dibujo de Rose desnuda que aparece en la cinta fue subastado por 16.000 dólares en 2011.

Durante la filmación, alguien contaminó la comida del elenco con PCP, droga que les provocó alucinaciones. Gwyneth Paltrow fue considerada para el rol de Rose, pero rechazó la oportunidad.

Titanic (1997) cuenta la historia de amor de Rose DeWitt y Jack Dawson, jóvenes de distinto nivel socioeconómico que se conocen en el famoso barco. No obstante, la pasión dura poco: la nave choca contra un iceberg y ambos quedan atrapados mientras la embarcación se hunde.