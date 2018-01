Hija adoptiva de Woody Allen lo denuncia por acoso

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde octubre de 2017, varias actrices de Hollywood denunciaron al productor Harvey Weinstein por abuso sexual, lo que desencadenó una serie de acusaciones contra miembros de la industria cinematográfica y musical, así como los movimientos #MeToo y #TimesUp.

A estas denuncias se suma la que realizó Dylan Farrow, hija adoptiva del cineasta Woody Allen y la actriz Mia Farrow, cuando tenía siete años de edad.

De acuerdo con Tele13, Farrow, de 32 años de edad, ha concedido su primera entrevista televisiva para el programa "CBS This Morning", donde relata su experiencia, destacando que "soy creíble y estoy contando la verdad. Es importante que la gente se dé cuenta de que una víctima, un acusador, importan. Y son suficientes para cambiar las cosas”.

En tanto, el cineasta siempre ha negado las acusaciones.

De acuerdo con Milenio, los señalamientos contra aquellos que aparecerán en su nueva película, A Rainy Day in New York, se deben a las acusaciones hechas en 1992 por Dylan Farrow, hija adoptiva del cineasta, quien aseguró que Allen la agredió sexualmente cuando tenía siete años, lo que él siempre ha negado.

Rebecca Hall

La primera en decirse arrepentida de trabajar con Allen fue Rebecca Hall. La actriz informó el pasado 12 de enero que donará el salario que percibió por A Rainy Day in New York al movimiento #TimesUp.

Sin embargo, por paradójico que parezca, Hall también dijo que siempre estará "agradecida" con Allen por haberle dado uno de sus primeros papeles relevantes como actriz, en la cinta Vicky Christina Barcelona, en 2008.

Timothée Chalamet

La noche de los Globos de Oro el joven actor —que este año destacó por su actuación en la multipremiada película Call Me by Your Name— acudió con un pin del movimiento #TimesUp. Esa elección le valió una ola de críticas que apuntaban a un presunto doble discurso, pues Chalamet también forma parte del reparto de la próxima película de Woody Allen.

En respuesta, el actor de 22 años informó que también donará su salario y dijo que no desea beneficiarse de su trabajo al lado de Allen.

Griffin Newman

El actor, que también aparecerá en A Rainy Day in New York, igualmente se dijo arrepentido de trabajar con Allen y se sumó a Hall y Chalamet al anunciar que donará su salario.

El actor estadounidense Alec Baldwin consideró que "renunciar" a Woody Allen, como han hecho recientemente Rebecca Hall y Timothée Chalamet al donar los sueldos que cobraron por trabajar con él, es "injusto y triste". El intérprete criticó que resurjan las acusaciones de abuso sexual contra el artista neoyorquino y señaló que ese tipo de alegaciones "deberían ser tratadas con cuidado".

"Woody Allen fue investigado por dos estados y no se presentaron cargos. Renunciar a él y a su trabajo, sin duda, tiene un propósito. Pero me parece injusto y triste. He trabajado con él en tres ocasiones y fue uno de los privilegios de mi carrera", señaló Baldwin.

