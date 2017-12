En Twitter piden ayuda de Guillermo del Toro, respondió así...

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Usuaria de Twitter mandó un mensaje a Guillermo del Toro para compartir un mensaje solicitando donaciones para pagar la biopsia de una amiga, pero en respuesta, el cineasta tuvo un gesto inesperado y altruista al pagar toda la cuenta médica.

De acuerdo con Agencia México, la usuaria @MonicaOP le comentó al cineasta mexicano -que acaba de ser nominado a 7 Globos de Oro por su cinta The Shape of Water-, que su amiga se encontraba recaudando fondos de 900 dólares con la finalidad de pagar un examen para corroborar que el cáncer que padeció no había regresado, asegurando que este tratamiento no lo cubría su seguro.

Contrario a lo que la usuaria esperaba, Del Toro le respondió: “Ya está pagado”, provocando el asombro y agradecimiento tanto de la internauta como de los fans del mexicano.

Reconociendo la noble acción de Guillermo, la tuitera replicó: “Usted es increíble!! Gracias!!! Se va a poder hacer el examen!! Gracias!! de verdad que los tapatios somos la onda!! Gracias, gracias!!! :D Si quiere, le aviso cuando sepamos que paso!! Le pasaron la fecha al 4 de Enero!! Gracias!!! Gracias!!!!!! Lo bueno se regresa!! Gracias!!!”.

Guillermo, te puedo pasar el link de una amiga de Texas que necesita ayuda para juntar poco mas de 900 dolares para una biopsia? No lo paga su seguro y necesita saber si recayo del cancer. Por favor, de tapatio a tapatia!! Le das RT? Gracias https://t.co/7tUNNUlyxa — MonicaOP♥️🌎✝️🌼 (@MonicaOP) 14 de diciembre de 2017

A pesar de que muchos están sorprendidos por este noble acto, cabe recordar que Del Toro también ha mostrado su bondad en otras ocasiones, una de ellas fue el pasado 19 septiembre tras el terremoto en México, cuando ofreció su cuenta de Twitter para enlazar a las personas que necesitaban mandar un mensaje a sus familiares o verificar el estado de alguna persona.

Ya esta pagado. ;) — Guillermo del Toro (@RealGDT) 14 de diciembre de 2017

Lo cierto es que la mujer que necesita el examen también quiso agradecer personalmente el gesto del cineasta mexicano y le escribió: "Señor del Toro, no tiene idea lo que esto significa para mí. Muchas gracias por su regalo tan generoso. Estoy impresionada por su generosidad y estoy eternamente agradecida. Nunca lo olvidaré. Que ¡Dios lo bendiga a usted y a su amable corazón!".

Otras personalidades que han hecho uso de las redes sociales con un motivo social han sido la actriz Salma Hayek o los actores Diego Luna y Gael García Bernal, quienes han promovido causas tanto políticas como sociales.